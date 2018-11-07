Haval оценила новый кроссовер Haval F7 в 1 миллион рублей

Китайская марка на внутреннем рынке объявила о старте продаж нового кроссовера Haval F7, который доберется и до российского рынка, о чем ранее сообщалось.

Автомобиль получил такие габариты: 4 620/1 846/1 690 мм, колёсная база — 2 725 мм. В линейке двигателей для китайского рынка предлагается полуторалитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также двухлитровый агрегат, который имеет отдачу 190 лошадиных сил.

Оба мотора оснащены турбиной и работают в паре с семискоростной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Система полного привода для кроссовера предлагается в качестве опции. В базовой комплектации Haval F7 оценили в 109 тысяч юаней или около 1 млн рублей, а за самый дорогой вариант попросят 149 тысяч юаней или чуть более 1,4 млн рублей.

В списке оснащенности автомобиля есть адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения, система кругового обзора, помощник при парковке и другое.