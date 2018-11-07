Компания Fiat показала концепт купе-кроссовера Fiat Fastback

Презентация нового купеобразного кроссовера состоялась на автосалоне в Сан-Паулу. Новинка дебютировала в качестве прототипа, серийная версия которого встанет на конвейер в 2020 году.

Fiat показала концепт купе-кроссовера Fiat Fastback. В основе новинки расположилась платформа Fiat Toro, причем товарная версия может получить название Toro Fastback.

Представленный Fiat Fastback на рынке будет предлагаться с двигателем EtorQ 1.8 Flex. Этот биотопливный силовой агрегат получит мощность 135-139 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предложат шестискоростной автомат Aisin.

Также в линейке двигателей будет и турбированный дизельный двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Для него в качестве трансмиссий будет доступна 6-ступенчатая автоматическая коробка или 9-скоростной автомат ZF. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

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