Маск: Tesla Roadster станет «самым быстрым серийным спорткаром в мире»

Об этом Макс заявил в интервью с зарубежными журналистами. В частности, глава Tesla заявил, что новое поколение купе Roadster с выходом на рынок не будет иметь равных среди конкурентов, оснащенных бензиновыми моторами, потому что оно будет «самым быстрым серийным спорткаром в мире».

Напомним, что новый Tesla Roadster дебютировал год назад в качестве прототипа. Этот электрокар получил установку с тремя электромоторами.

Тогда сообщалось, что разгон автомобиля до первой сотни будет осуществляться за 1,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 400 км/ч.