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Маск: Tesla Roadster станет «самым быстрым серийным спорткаром в мире»

Новости
07.11.2018 06:29
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Глава американской компании Илон Маск заявил, что намерен сделать новый Tesla Roadster самым быстрым в мире.

Об этом Макс заявил в интервью с зарубежными журналистами. В частности, глава Tesla заявил, что новое поколение купе Roadster с выходом на рынок не будет иметь равных среди конкурентов, оснащенных бензиновыми моторами, потому что оно будет «самым быстрым серийным спорткаром в мире».

Напомним, что новый Tesla Roadster дебютировал год назад в качестве прототипа. Этот электрокар получил установку с тремя электромоторами.

Тогда сообщалось, что разгон автомобиля до первой сотни будет осуществляться за 1,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 400 км/ч.

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