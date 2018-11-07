Volkswagen представил новый компактный пикап Volkswagen Tarok

Немецкий автопроизводитель провел презентацию нового концепта, который носит название Tarok, а его серийная версия предназначена для развивающихся стран.

Прототипом становится компактный пикап, а его презентация проходила в Сан-Паулу. Volkswagen Tarok имеет двойную кабину с пятью местами.

К тому же в модели имеет откидная нижняя часть, которая позволяет увеличить площадь погрузочного отсека, раскладываясь с помощью специального механизма.

В салоне новинки располагается цифровая панель приборов, а также есть большой экран мультимедийной системы. Концепт оснастили 1,4-литровым двигателем.

Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а работать он может как на бензин-этиловой смеси, так и на чистом этаноле.

Среди трансмиссий будет доступная автоматическая КП на шесть ступеней, которая передаст крутящий момент на все колеса.

Для товарного варианта будет доступен и турбодизель мощностью 150 л.с. Серийное производство новинки запланировано на конец 2019 года.