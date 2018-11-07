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FAW показала серийную версию кроссовера Hongqi HS7‍

Новости
07.11.2018 03:17
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Китайская компания рассекретила товарный вариант нового кроссовера, который становится второй моделью марки Hongqi. FAW позиционирует бренд Hongqi как премиальный, а новый кроссовер HS7 показали в рамках пресс-конференции, которая проходила в Китае.

Новинка становится серийной версией концепта Hongqi S-Concept. Последний был представлен два года назад.

В основе автомобиля располагается платформа, которая использовалась в седане Hongqi H7, а это тележка старой Toyota Crown. На рынок HS7 выйдет в 5- и 7-местной модификациях.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым 204-сильным и трехлитровым шестицилиндровым агрегатом с отдачей 231 л.с.

В паре с силовыми установками будет работать шестискоростной автомат, а также для Hongqi HS7 будет предлагаться и система полного привода.

В дальнейшем у модели появится и гибридная модификация. Старт продаж модели, которая позиционируется как конкурент BMW X5, запланирован на начало следующего года. Предварительная стоимость составит 729 900 юаней или 6,47 млн рублей.

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