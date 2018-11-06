Nikola Motor показал новый «зелёный» грузовик Tre. Это водородная модель поступит в продажу не скоро, так как ее испытания начнутся в 2020 году. Когда именно новый тягач поступит в продажу пока неизвестно.
Новую модель грузовика на водородной установке представила Nikola
06.11.2018 22:20
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Nikola Tre будет водородной моделью, у которой питание электрических двигателей происходит от топливных ячеек. По заявлению американского автопроизводителя, новый тягач будет доступен в нескольких версиях, а самая мощная получит силовую установку мощностью 1000 л.с.
Все характеристики модели пока не раскрывают, но было отмечено, что запас хода модели в зависимости от версии будет от 500 до 1200 км.
Nikola Motor будет предлагать Tre в Азии, Австралии и Скандинавии. Испытания тягача начнутся в 2020 году в Норвегии.
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