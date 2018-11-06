Немецкое подразделение подготовило новую спецверсию пикапа, которая будет доступна только на местном рынке.

Пикап Mercedes-Benz X-Klasse получил новый пакет доработок в версии с приставкой к названию X². Для покупателей предложат различные варианты дополнительного оборудования или опций.

В пакете будет лифт-комплект подвески, колесные диски размером 18 дюймов с покрышками Mickey Thompson Baja STZ, а также набор аксессуаров из фирменного каталога.

Кроме этого, для пикапа Mercedes-Benz X-Klasse X² будет доступен увеличенный до 300 мм дорожный просвет. Все эти дополнения клиенту обойдутся в 5 056 евро или 380 тысяч рублей.

При желании за дополнительную плату можно заказать предпусковой подогреватель двигателя, износостойкое покрытие грузовой платформы, а также выдвижную крышку багажного отсека.

Кроме этого, новая версия пикапа будет доступна в эксклюзивных цветах.