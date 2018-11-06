Россияне в 2018 году потратили 1,5 трлн рублей на новые иномарки

Российские аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на покупку новых иномарок за период январь-сентябрь 2018 года.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России за отчетный период было продано 945 тысяч новых иномарок на сумму 1 трлн 543,6 млрд рублей.

Больше всего из этой суммы пришлось на автомобили марки KIA, которая получила 205,5 млрд рублей от продажи своих авто.

На втором месте с показателем 189,3 млрд рублей расположилась японская марка Toyota, а третье место оказалось за Hyundai — 146,9 млрд рублей.

Еще 118,7 млрд рублей россияне потратили на покупку автомобилей Mercedes-Benz, а Volkswagen получила от продаж своих авто 101,2 млрд рублей.

На автомобили остальных марок в России потратили менее 100 млрд рублей.