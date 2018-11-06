В общении с журналистами Илон Маск рассказал новые подробности о готовящемся пикапе, которые касаются дизайна новинки.

По словам Маска, они хотят сделать электрический пикап с футуристичным дизайном, который «будет потрясающим и от него будет замирать сердце».

Все подробности глава Tesla не раскрывает, но сказал, что пикап Tesla получит дизайн экстерьера в стиле «Бегущего по лезвию».

Пикап, название которой сейчас неизвестно, будет представлен после компактного кроссовера Model Y, а последний дебютирует в следующем году.

Как сообщил ранее Илон Маск, новый пикап Tesla получит полноприводную систему, автопилот и «сумасшедший» крутящий момент.

В начальной комплектации автомобиль будет оснащен установкой с двум электромоторами.

Также в «базовой» версии будет адаптивная пневматическая подвеска.

Что касается автопилота, то в списке его функций будет в том числе и автоматическая парковка, а также система кругового обзора.