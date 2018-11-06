SEAT опубликовала первое изображение нового SEAT Leon Concept

По данным зарубежных профилирующих сайтов, в следующем году на Женевском автосалоне компания Seat покажет новую концептуальную модель Leon. Эта версия будет демонстрировать дизайн нового поколения Seat Leon.

В целом концепт покажет, как будут выглядеть новые модели марки. Они конечно будут и дальше базироваться на платформе разработанной Volkswagen, но внешне машины будут отличаться. Сегодня марка опубликовала первое изображение новинки.

В основе нового Seat Leon будет лежать усовершенствованная платформа MQB, которая также будет использоваться в новом поколении Volkswagen Golf.

По слухам, в серийной версии Leon уже будет установлена гибридная силовая установка, а это будет первая модель компании, которую оснастят «зеленым» мотором. Скорее всего компания установит в Leon 1,5-литровый ДВС с электрическим двигателем.