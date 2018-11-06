По данным зарубежных профилирующих сайтов, в следующем году на Женевском автосалоне компания Seat покажет новую концептуальную модель Leon. Эта версия будет демонстрировать дизайн нового поколения Seat Leon.
SEAT опубликовала первое изображение нового SEAT Leon Concept
06.11.2018 15:26
60 0
В целом концепт покажет, как будут выглядеть новые модели марки. Они конечно будут и дальше базироваться на платформе разработанной Volkswagen, но внешне машины будут отличаться. Сегодня марка опубликовала первое изображение новинки.
В основе нового Seat Leon будет лежать усовершенствованная платформа MQB, которая также будет использоваться в новом поколении Volkswagen Golf.
По слухам, в серийной версии Leon уже будет установлена гибридная силовая установка, а это будет первая модель компании, которую оснастят «зеленым» мотором. Скорее всего компания установит в Leon 1,5-литровый ДВС с электрическим двигателем.
Комментарииcomments powered by HyperComments