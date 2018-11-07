Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB показали на шпионском видео

Mercedes-Benz продолжает испытания своего нового кроссовера GLB, который публично представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в следующем году начнутся его продажи.

Известно, что кроссовер Mercedes-Benz GLB в модельному ряду марки займет место между GLA и GLC. Его разработали на платформе MFA, которая также используется на хэтчбеке Mercedes-Benz A-Class и кроссовере Mercedes-Benz GLA.

На канале walkoARTvideos было опубликовано новое шпионское видео с GLB. Автомобиль все также покрыт камуфляжной пленкой, но фотошпионам удалось увидеть салон будущего «паркетника».

В нем отчетливо видно большой экран, который объединяет в себе панель приборов и дисплей мультимедийной системы.

По слухам под капотом Mercedes-Benz GLB будет устанавливаться четырехцилиндровые дизельные и бензиновые моторы.

Также ожидается появление и «заряженной» AMG-версии, и гибридной модификации. Подвеска «паркетника» будет пневматическая с адаптивными амортизаторами.

