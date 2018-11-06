Компания Toyota выпустила юбилейную версию пикапа Toyota Hilux

Новая версия пикапа приурочена 50-летию пикапа Toyota Hilux, серийное производство которого стартовало в марте 1968 года.

О выпуске юбилейной версии автомобиля стало известно еще в январе этого года, когда компания показала новинку, но только теперь она выходит на европейский рынок. Особый Toyota Hilux получил приставку к названию Invincible X и будет выпущен ограниченным тиражом.

Toyota Hilux Invincible X 2018 будет иметь отличия в интерьере и экстерьере, а в движение его будет приводить двигатель D-4D объёмом 2,4 литра.

Его мощность работая в паре с шестискоростным автоматом составит 148 лошадиных сил. В Invincible X будет иной передний и задний бамперы, хромированные элементы, шильдики и надписи с указанием принадлежность к спецверсии, а в салоне предложат кожаные сидения, глянцевые вставки и другое.

В списке оборудования будет немало систем и опций, включая пакет систем безопасности Toyota Safety Sense. У пикапа Toyota Hilux в юбилейном исполнении будет и спецверсия, предназначенная только для рынка Великобритании.

В ней помимо всех изменений будет и особый цвет кузова — Scorched Orange (оранжевый) или Nebula Blue (синий). Салон может быть выполнен полностью в черном цвете.

Такой вариант выпустят тиражом в количестве 150 экземпляров, а его стоимость составит 32 483 фунтов стерлингов или 36 988 евро.