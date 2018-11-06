Все версии Lada Largus подорожали на 6 тысяч из-за опции «ЭРА-Глонасс»

Теперь автомобиль «Лада Ларгус» во всех комплектациях прибавил в цене 6 тысяч рублей, что связано с появлением в модели системы «ЭРА-Глонасс».

Последний раз стоимость Largus выросла на 10 тысяч рублей с 1 октября, а теперь цены выросли еще на 6 тысяч рублей.

Как известно, «ЭРА-Глонасс» для автомобиля предлагалась опционально и ее стоимость составляла 6 тысяч рублей, но теперь система будет обязательной в комплектациях.

Так, начальная стоимость фургона теперь составляет 540 900 рублей, обычный Largus имеет ценник 570 900 рублей, а кроссовый вариант теперь оценен в 720 900 рублей.