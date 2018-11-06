Американский производитель автомобилей Jeep до сих пор придерживается производства и выпуска традиционных внедорожников и пока в компании не планируют выпуск купеобразных моделей.
В Сети показали первые рендеры кросс-купе Jeep Concept Freedom
06.11.2018 11:38
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При этом независимый дизайнер Антонио Палья на своей странице в социальной сети опубликовал рендерные изображения, на которых показал концепт кросс-купе Jeep Concept Freedom.
Последний журналисты назвали впечатляющим, к тому же сам проект уже признали самым проработанным и детализированным за последнее время.
На рендерах представлен внедорожник со всеми внедорожными возможностями, который имеет характерный дизайн марки, но при этом представляет собой что-то новое. Сам проект дизайнер назвал «Свобода».
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