Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей марки Geely в за 9 месяцев текущего года.
Продажи автомобилей Geely в РФ выросли за 9 месяцев на 14%
06.11.2018 11:11
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Так, с начала года по сентябрь дилеры китайской компании в России реализовали 1 936 автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самой востребованной моделью Geely является кроссовер Atlas, который вышел на рынок в феврале и был реализован в количестве 1459 единиц.
Этот кроссовер еще и вошел в «десятку» самых востребованных китайских автомобилей.
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