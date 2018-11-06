Продажи автомобилей Geely в РФ выросли за 9 месяцев на 14%

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей марки Geely в за 9 месяцев текущего года.

Так, с начала года по сентябрь дилеры китайской компании в России реализовали 1 936 автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной моделью Geely является кроссовер Atlas, который вышел на рынок в феврале и был реализован в количестве 1459 единиц.

Этот кроссовер еще и вошел в «десятку» самых востребованных китайских автомобилей.