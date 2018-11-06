«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при покупке Chevrolet Niva

Акция, которая запущена «GM-АвтоВАЗ», носит название «Возьми свое от Chevrolet Niva».

В рамках предновогодней акции клиенту предлагают выбрать дополнительное оборудование и аксессуары на сумму 35 000 рублей при покупке внедорожника Chevrolet Niva.

Как сообщает пресс-служба «GM-АвтоВАЗ», максимальная выгода при совмещении с программами трейд-ин и «Скидка при покупке в кредит» выгода составит 70 тысяч рублей.

Данное предложение действительно до конца года, при этом отмечается, что количество аксессуаров и оборудования, которое принимает участие в акции ограничено.