Беспилотники на российских дорогах появятся в начале следующего года, но это произойдет в рамках эксперимента, который будут проводить на дорогах Москвы и Татарстана.
Беспилотные автомобили появятся на дорогах РФ в марте 2019 года
06.11.2018 10:26
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Как пишет «Коммерсантъ», доступ к программе будет открыт компаниям, у которых уставной капитал будет 100 млн рублей.
Тестирование автомобилей с автопилотом стартуют в марте 2019 года, а испытания будут проходить в течении трех лет. Пока список улиц, по которым будет разрешено движение беспилотников пока не утвержден.
Каждый из тестируемых автомобилей должен быть застрахован на сумму в 10 млн рублей, а еще обязательным условием становится присутствие водителя в машине, который в любой момент может взять управление на себя.
Собственник беспилотного авто будет полностью нести ответственность в случае ДТП.
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