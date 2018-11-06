Беспилотные автомобили появятся на дорогах РФ в марте 2019 года

Беспилотники на российских дорогах появятся в начале следующего года, но это произойдет в рамках эксперимента, который будут проводить на дорогах Москвы и Татарстана.

Как пишет «Коммерсантъ», доступ к программе будет открыт компаниям, у которых уставной капитал будет 100 млн рублей.

Тестирование автомобилей с автопилотом стартуют в марте 2019 года, а испытания будут проходить в течении трех лет. Пока список улиц, по которым будет разрешено движение беспилотников пока не утвержден.

Каждый из тестируемых автомобилей должен быть застрахован на сумму в 10 млн рублей, а еще обязательным условием становится присутствие водителя в машине, который в любой момент может взять управление на себя.

Собственник беспилотного авто будет полностью нести ответственность в случае ДТП.