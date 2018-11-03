В ноябре Skoda Octavia обойдется дешевле на 180 000 рублей

Skoda на российском рынке объявила о старте новых предложений для покупки автомобилей. В рамках этих предложений при покупке флагманского Skoda Superb можно сэкономить 225 000 рублей. Скидки действуют и на модели Octavia и Rapid — 180 700 и 125 600 рублей соответственно.

Также в ноябре компания предлагает выгодные кредиты на модели Octavia и Rapid. Оформить машину в кредит можно при минимальном взносе от 15%.

Для кроссовера Skoda Kodiaq при первоначальном взносе 30% банк клиенту предоставит минимальную процентную ставку 7,9%. Такое предложение действует в рамках программы Simply Clever.

Аналогичное предложение распространяется и на Skoda Superb. Также чешская компания продлила действие программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

По этим программам клиент получит скидку на Kodiaq до 110 тыс. рублей, а на Rapid, Octavia и Superb до 50 тыс. руб.