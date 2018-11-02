BMW назвала российские цены на новый кабриолет BMW 8-й серии‍

Сегодня баварская компания представила свою новую модель – BMW 8-Series Convertible. Уже на презентации были названы и российские цены.

В РФ спорткар с открытым верхом появится в марте следующего года и за этот автомобиль придется заплатить от 9 110 000 рублей, а это на 820 тыс. рублей дороже, чем за обычную версию BMW 8-Series.



Публичная премьера этой модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. BMW 8-Series Convertible получил мягкий верх, который можно сложить или разложить на скорости до 50 км/ч.

Стоит отметить, что в кабриолете достаточно вместительный багажник, ведь при разложенной крыше его объём составляет 350 литров.

До российского рынка BMW 8-Series Convertible доберется только в одной комплектации, причем в самой дорогой — M850i xDrive.

Под капотом этой версии устанавливается 4,4-литровым турбомотор V8, который выдает 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода. Это кабриолету обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.