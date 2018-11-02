Владельцы машин Chery могут сэкономить на сервисном обслуживании‍

Chery владельцам автомобилей марки предлагает сэкономить на обслуживании своего автомобиля перед началом зимнего сезона.

Китайский автопроизводитель запустил новую акцию «CHERYДА подарков».

В ее рамках в дилерском центре предоставят скидку при обслуживании автомобиля. Акция действует для автовладельцев, которые купили автомобиль Chery до 1 января 2016 года.

Дилерский центр Chery в рамках «CHERYДА подарков» клиенту предоставит скидку в 2000 рублей при заказ-наряде не менее 6000 рублей.

Предложение действует не только на работы, но также и на приобретение горюче-смазочных материалов и оригинальных запчастей.