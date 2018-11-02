Chery владельцам автомобилей марки предлагает сэкономить на обслуживании своего автомобиля перед началом зимнего сезона.
Владельцы машин Chery могут сэкономить на сервисном обслуживании
02.11.2018 20:03
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Китайский автопроизводитель запустил новую акцию «CHERYДА подарков».
В ее рамках в дилерском центре предоставят скидку при обслуживании автомобиля. Акция действует для автовладельцев, которые купили автомобиль Chery до 1 января 2016 года.
Дилерский центр Chery в рамках «CHERYДА подарков» клиенту предоставит скидку в 2000 рублей при заказ-наряде не менее 6000 рублей.
Предложение действует не только на работы, но также и на приобретение горюче-смазочных материалов и оригинальных запчастей.
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