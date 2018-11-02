В Ford научили фары «читать» дорожные знаки и разметку‍

Ford разработал новую систему, которая оптимизирует работу головного света в темное время суток.

Для этого автопроизводитель установил камеру в салонное зеркало, которая наблюдает за дорогой и в зависимости от разметки или знаков перестраивает световой пучок.

К примеру, при приближении к перекрёстку фары начнут освещать больше, чтобы водитель мог видеть пешеходов и велосипедистов.

Система работает за счет специальной камеры, которая видит на 65 метров, а это позволяет значительно раньше перестроить световой пучок.

К тому же камера следит за разметкой дороги и настраивает фары на поворотах еще раньше, чем водитель начнет поворачивать рулевое колесо.