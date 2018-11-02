На SEMA показали классический Mustang с двигателем от Ferrari

Новую версию автомобиля Mustang подготовила и показала на шоу SEMA фирма American Legends.

Последняя специализируется на создании хот-родов. Для нового проекта специалисты выбрали Mustang 1968 года, которому установили двигатель от Ferrari F430.

Доработанный автомобиль получил название Corruptt. Восьмицилиндровый двигатель объёмом 4,3 литра имеет мощность 700 лошадиных сил.

Обычный двигатель Ferrari F430 имеет мощность и крутящий момент меньше, но для Mustang тюнеры добавили комплект турбин от Nelson Racing Engines и кастомный впускной коллектор.