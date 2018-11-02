Суперкар Porsche 911 GT2 RS MR стал самым быстрым на Нюрбургринге‍

На трассе Нюрбургринга появился новый рекордсмен, которым стал Porsche GT2 RS MR, преодолевший круг за 6:40,3 минуты.

Для этого заезда спорткар подготавливали специалисты Porsche и Manthey-Racing, а за рулем автомобиля находился Ларс Керн, который в прошлом году управлял Porsche 911 GT2 RS и на этой же трассе поставил рекорд.

Напомним, под капотом Porsche GT2 RS MR установлен 3,8-литровый агрегат с улучшенной системой охлаждения. Трансмиссия у спорткара установлена роботизированная ZF.

Отдача мотора составляет 700 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а это позволяет автомобилю разгонятся от 0 до 100 км/ч за 2,8 сек. Максимальная скорость 340 км/ч.

После заезда руководитель спортивного отделения Porsche заявил, что они хотели проверить возможности машины, и как видно результат оказался впечатляющим — новый рекорд среди автомобилей допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования.

