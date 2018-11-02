Объёмы продаж компании на российском рынке за октябрь составили 4 238 единиц, а этот результат становится на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи автомобилей Mitsubishi в России выросли в октябре на 40%
02.11.2018 18:13
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За период с начала года, как сообщает пресс-служба Mitsubishi, было продано 35 441 авто, что в два раза больше.
По итогам октября самой востребованной моделью марки стал кроссовер Outlander, который разошелся тиражом в количестве 2 278 штук.
Вторым самым популярным автомобилем компании стал внедорожник Pajero Sport с результатом 1 101 ед.
Третий результат у кроссовера Eclipse Cross, который был продан в количестве 327 экземпляров.
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