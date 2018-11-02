Продажи автомобилей Mitsubishi в России выросли в октябре на 40%

Объёмы продаж компании на российском рынке за октябрь составили 4 238 единиц, а этот результат становится на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За период с начала года, как сообщает пресс-служба Mitsubishi, было продано 35 441 авто, что в два раза больше.

По итогам октября самой востребованной моделью марки стал кроссовер Outlander, который разошелся тиражом в количестве 2 278 штук.

Вторым самым популярным автомобилем компании стал внедорожник Pajero Sport с результатом 1 101 ед.

Третий результат у кроссовера Eclipse Cross, который был продан в количестве 327 экземпляров.