Kia на SEMA представила дрифт-версию седана Kia Cerato

На SEMA компания Kia показала несколько прототипов, среди которых и седан Forte, созданный при участии специалистов Red Bull.

В целом на ежегодной выставке в Лас-Вегасе публике были продемонстрированы Stinger, K900, Telluride и Forte, который обклеили логотипами спонсоров.

Седан получил особый обвес и большой спойлер, а под капотом Forte/Cerato установили 375-сильный 3,3-литровый V6. Такой двигатель устанавливается на топовой версии Kia Stinger.

Мотор в Forte получил ряд доработок, в которых новый впускной коллектор, а также адаптация для секвентальной шестиступенчатой трансмиссии.

Были произведены еще доработки подвески и установлен самоблокирующийся задний дифференциал.

В серийное производство Kia Forte для дрифта не поступит, но он будет использоваться в показательных выступлениях. Стоит отметить, что на российском рынке Forte продается под названием Cerato.