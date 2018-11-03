Компания Mazda назвала цены на обновленный седан Mazda 6 для РФ

В начале октября Mazda получила на обновленный седан Mazda 6 ОТТС и уже тогда стало известно, что автомобиль на российском рынке будет доступен с новыми силовыми установками.

Сегодня компания опубликовала цены и объявила комплектации автомобиля, который на 74 тысячи рублей обойдется дороже. В базовой комплектации седан оценили в 1 431 000 рублей.

Обновленный Mazda 6 дебютировал в ноябре прошлого года. Автомобиль получил измененную внешность и обновления в салоне. Для российского рынка в базовой комплектации автомобиль получил двухлитровый бензиновый двигатель.

Его мощность составляет 150 л.с., а показатель крутящего момента равен 213 Нм. В версии с 2,5-литровым 194-сильным двигателем автомобиль оценили в 1 616 000 рублей минимум.

Третьим двигателем в моторной гамме становится 2,5-литровый агрегат, который доступен и для кроссовера CX-9. Этот двигатель работает в паре с шестискоростной автоматической КП и имеет отдачу 231 л.с. при 420 Нм.

Обновленная версия седана с таким двигателем получила ценник от 2 172 000 рублей. В списке доступного оборудования модели будет адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система мониторинга слепых зон, удержания в полосе и другое.