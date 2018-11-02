Toyota отозвала 1,6 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

Японская компания объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет 1,6 млн автомобилей по всему миру.

Причиной необходимости проведения отзыва называют подушки безопасности.

В частности, в сообщении производителя говорится, что существует вероятность возникновения короткого замыкания, после чего включается аварийный сигнал, а из-за этого подушки и ремни безопасности могут отключится, как после сильного удара.

Также не исключено, что произойдет обратная ситуация, когда и подушки и ремни сработают. В числе автомобилей, которые попали под отзыв, есть модели Avensis и Corolla.