Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 1987 году, а его пробег составляет всего шесть километров.

ЗАЗ-968 «Запорожец» без пробега продают в Германии за 30 000 евро (2,2 млн рублей), а в объявление о продаже машины было размещено на сайте AutoScout24.

В выставленном на продажу экземпляре оригинальный кузов и двигатель, а изначально он регистрировался на территории Польши и было это в 1995 году.

До июля 2017 года машина простояла в гараже, после чего ее забрали и восстановили, но сохранили оригинальный кузов и двигатель.

Восстановленный автомобиль пытались продать за 60 тысяч евро, но тогда покупателя так и не нашлось.