Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 1987 году, а его пробег составляет всего шесть километров.
ЗАЗ-968 «Запорожец» без пробега продают в Германии за 30 000 евро
02.11.2018 08:46
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ЗАЗ-968 «Запорожец» без пробега продают в Германии за 30 000 евро (2,2 млн рублей), а в объявление о продаже машины было размещено на сайте AutoScout24.
В выставленном на продажу экземпляре оригинальный кузов и двигатель, а изначально он регистрировался на территории Польши и было это в 1995 году.
До июля 2017 года машина простояла в гараже, после чего ее забрали и восстановили, но сохранили оригинальный кузов и двигатель.
Восстановленный автомобиль пытались продать за 60 тысяч евро, но тогда покупателя так и не нашлось.
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