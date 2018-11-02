В Jaguar Land Rover разрабатывают новую технологию для беспилотных автомобилей. Эта система в занимается сбором биометрических данных пассажиров.

На основании этих данных система автомобиля будет выбирать оптимальный режим для езды, когда в салоне находится пассажир, которого может укачивать.

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с укачиванием пассажиров, подбирая оптимальный режим езды.

Во время разработки новой технологии, специалисты компании проехали уже около 25 тысяч километров и собирали данные от биометрических сенсоров для анализа эффектов, которые возникают например, во время просмотра сообщений на смартфоне, чтении книги и так далее.

По статистике в 70% случаев пассажира укачивает во время чтения или использования смартфона в салоне во время движения.

Сбор биометрических данных нужен был для создания специального алгоритма, который позволит автомобилю подобрать режим движения, положение сидений, необходимость использования климат-контроля и другое.