Audi сделала особый концепт-кар для мультфильма с Уиллом Смитом

Автопроизводитель из Германии создал новый прототип машины, которая носит название RSQ e-tron. Это суперка с электрической силовой установкой, который разрабатывался для анимационного фильма «Камуфляж и шпионаж» с участием Уилла Смита.

На таком автомобиле будет ездить герой Spies in Disguise, которого и озвучил Уилл Смит. Новый концепт создавался по мотивам другого концепта RSQ 2004 года.

При этом в его экстерьере проглядываются дизайнерские решения от R8 и прототипа PB18 E-Tron.

По задумке суперкар является беспилотным, но если водитель захочет взять управление на себя, то селектор трансмиссии и руль будут выдвигаться из передней панели.

Характеристики силовой установки автомобиля не раскрывают.