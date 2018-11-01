Changan готовит к премьере роскошный минивэн COS Cosmos

Китайская компания под своим новым брендом уже в этом месяце представит новинку, которая сможет составить конкуренцию роскошному минивэну Buick GL8.

Сегодня производитель анонсировал премьеру второй модели бренда COS. Это будет минивэн с названием Cosmos. Напомним, что самой первой моделью марки стал кроссовер COS 1°.

Что касается роскошного минивэна COS Cosmos, то его презентация будет проходить на автосалоне в Гуанчжоу в середине ноября.

Уже известно, что минивэн получит длину 4840 мм, а расстояние между осями составит 2 820 мм. Вместе с официальными изображениями в Сети опубликовали и шпионские фото салона.

Минивэн получит семиместный салон 2+2+3, отделку из белой кожи, а также информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном.

В движение COS Cosmos будет приводится 1,5-литровым 156-сильным двигателем, который будет работать с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным автоматом с двумя сцеплениями.