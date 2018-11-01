Официальная презентация кабриолета BMW 8-Series состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в этом месяце.
В Сети показали фото нового кабриолета BMW 8-Series
01.11.2018 17:32
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До премьеры автомобиля его фотографии появились в Сети, а опубликованы они были интернет-изданием Autotijd.
На официальных изображениях представлена версия BMW 8-Series Convertible с индексом M850i xDrive. В движение топовый вариант будет приводится 4,4-литровым двигателем.
Его мощность работая в паре с восьмискоростным «автоматом» составит 530 л.с. при 750 Нм. Разгон кабриолета до первой сотни будет осуществляться за 3,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.
По предварительным данным, кабриолет BMW 8-Series поступит в продажу в первой половине будущего года.
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