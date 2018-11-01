Subaru и Toyota отзывают более 400 тыс. автомобилей по всему миру

Два крупных автопроизводителя с мирового рынка отзывают в общей сложности более 400 тысяч автомобилей, у которых нашли неполадки с двигателями.

Так, японская компания Toyota отправит на сервис около 80 тысяч автомобилей, у которых выявили неисправную часть двигателя, что приводит к неожиданной и полной остановке мотора во время движения.

В числе отзывных машин есть спортивная версия Scion FR-S в количестве 25 тысяч экземпляров, которые сошли с конвейера с марта 2012 по июль 2013 года.

Компания Subaru отозвала более 300 тысяч автомобилей моделей Forester, Impreza и BRZ. В них также обнаружили проблемы с двигателем, причем только на территории Японии будет отозвано 100 тысяч машин.

В списке отзывных оказались модели, выпущенные января 2012 года по сентябрь 2013 года.