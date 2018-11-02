Цены на аренду автомобилей в Москве‍ упали до исторического минимума

В российской столице очень сильно упала цена на посуточную аренду автомобилей и сейчас за 500 рублей можно арендовать отечественную машину.

По данным сервиса Rent A Ride, седан ВАЗ-2107 доступен за 500 рублей в сутки без ограничения пробега, но такая стоимость действительна, если автомобиль брать на прокат как минимум на три дня.

Среди иномарок самыми дешевыми считаются седан Daewoo Nexia и Renault Megane, которые предлагают за 850 и 900 рублей соответственно.

Но как оказалось наибольшим спросом пользуются Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid и это при том что эти авто в сутки стоят 1400 рублей и у них ограничен пробег — не более 250 км. По данным Rent A Ride, с начала года цена аренды в Москве снизилась на 400 рублей.