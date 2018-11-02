Geely назвала цены на новый бюджетный кроссовер Geely SX11

Сегодня Geely назвала цены на бюджетный кроссовер Geely SX11 для китайского рынка, где также был объявлен и старт продаж.

Для китайского рынка паркетник предлагается с 1,0 и 1,5-литровыми моторами с отдачей 136 и 177 л.с.

Среди трансмиссий шестискоростная механика или семискоростной робот, которые передают крутящий момент только на переднюю ось.

В базовой комплектации Geely SX11 оценили в 78 800 юаней, а это около 741 тыс. рублей. Максимальная комплектация получила ценник 118 800 юаней или 1 117 000 рублей.