Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел на рынок Китая‍

Марка GAC объявила о старте продаж на китайском рынке кроссовера Trumpchi GS5 нового поколения.

Автомобиль после смены поколений получила увеличенные габариты, которые теперь составляют: 4 695/1 885/1 700 мм.

Размер колесной базы равен 2 710 мм. В интерьере и экстерьере кроссовера Trumpchi GS5 также произошли изменения, а линейка двигателей теперь представлена бензиновыми двигателями, оснащенными турбиной.

Первый 1,5-литровый двигатель выдает 152 л.с., а второй такого же объёма – 169 л.с. Среди трансмиссий выступает шестискоростная «механика» или «автомат».

Стоимость GAC Trumpchi GS5 на рынке Китая составляет 109 800 юаней минимум и 169 800 юаней в максимальной комплектации. В переводе на российский рубль цена варьируется от миллиона до 1,6 млн рублей.