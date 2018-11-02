Компания Nissan в РФ представила обновленный кроссовер Terrano‍

Nissan в ноябре начнет продажи обновлённого кроссовера Terrano, который в дилерских центрах будет предлагать по цене от 980 тыс. рублей.

Nissan Terrano уже с комплектации Elegance+ стал комплектоваться мультимедийной системой, которая ранее была доступна только в самой дорогой версии – Tekna.

Базовая версия «паркетника» получила отделку салона тканью «Карита», тогда как ранее такая ткань предлагалась для варианта Elegance, причем в последнем добавили новые 16-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом Terrano 2018 модельного года будут устанавливать 1,6- и 2,0-литровый двигатели. Первый выдает 114 л.с., а отдача второго составляет 143 л.с.

Для 1,6-литрового силового агрегата предусмотрена механическая пятиступенчатая трансмиссия. Она будет предлагаться только для переднеприводного варианта.

Полноприводный кроссовер с 1,6-литровым мотором будет доступен с 6-ступенчатой «механикой».

Для двухлитрового двигателя предложат механическую и автоматическую трансмиссии, привод только полный. Обновленный Nissan Terrano в максимальной комплектации будет стоит от 1 269 000 рублей.