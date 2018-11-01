Volkswagen начала продажи нового кроссовера Tharu за 1,6 млн рублей‍

Новая модель немецкого автопроизводителя в Китае стоит от 169 800 юаней, что в пересчете 1,6 млн рублей.

В КНР стартовали продажи кроссовера Volkswagen Tharu, созданного на базе Skoda Karoq, который в модельном рядку немецкой компании расположился ниже Volkswagen Tiguan.

Новинка предлагается в турбомоторами объемом 1.2, 1.4 и 2.0-литра. Их отдача составляет 116, 150 и 186 л.с. Трансмиссия для кроссовера предусмотрена 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот».



Volkswagen Tharu доступен только с передним приводом, так как полноприводные версии в этой стране не пользуются спросом. В другие страны «паркетник» будет поставляться и с системой полного привода.



Для китайских покупателей новый автомобиль будет предлагаться с климат-контролем, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон, мультимедийной системой и многим другим.

Также будет доступен пакет R-Line, в которой входят иные бампера, новые колесные диски на 18-дюймов и двойные патрубки выхлопной системы.

Максимальная комплектация Tharu стоит 229 800 юаней (2,2 млн рублей). До российского рынка Volkswagen Tharu тоже доберется, но он будет предлагаться под другим именем.