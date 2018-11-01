Инженеры из Тольятти превратили LADA Granta в недорогой багги

В Тольятти запустили уникальный проект по созданию переднеприводного внедорожника на базе Lada Granta.

Как удалось узнать российскому изданию «Авторевю», проектом занимается группа инженеров из Тольятти, цель которых создать четырехместный внедорожник с открытым верхом.

Машина должна получится очень легкой и с технологиями, которые уже применялись на раллийных Lada. Уже готов первый прототип и внешне в нем и намека нет на машину из семейства Granta.

Как удалось узнать журналистам, переднеприводной внедорожник получил на 200 мм короче колесную базу и каркасно-панельный кузов. Большие колеса с внедорожными покрышками должны стать неотъемлемой частью автомобиля.

Тут стоит отметить, что автомобиль разрабатывается не для того, чтобы на нем ездить по болотам. Его рассчитывают на движение по грунтовым дорогам и шоссе.

Багги из «Гранты» должен быть недорогим. Ожидается, что стоимость не превысит текущую цену Granta. Моторы будут устанавливать такие же как на Lada Granta.

В целом от донора достанется многое: трансмиссия, электрика и тормоза. При этом в машине будет независимая подвеска и самоблокирующееся межколесный дифференциал. Сейчас разработчики ищут инвесторов для мелкосерийного производства багги.