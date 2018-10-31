Кроссовер Kia Telluride подготовили для экстремального бездорожья

В рамках шоу SEMA автопроизводитель Kia представил сразу четыре концепт-кара Kia Telluride.

Для внедорожника создали четыре версии, созданные для экстремального бездорожья, которые отличаются цветом кузова и списком дополнительного оборудования.

При этом все модификации оснастили шестицилиндровым мотором и конечно же системой полного привода.

Первая версия носит название Telluride Horizon Roamer и создавалась для трейлов. У нее есть защита днища и передней части кузова, 32-дюймовые покрышки, экспедиционный багажник, дополнительное освещение и шноркель.

Вариант Telluride Cadet Leader дополнили еще и поисковыми фарами, а также контейнерами, в которые можно разместить мелкие вещи.

Модификацию Telluride Desert Drifter создавали для перемещения по пустыне, а при создании Telluride Baja Glider вдохновлялись гоночными внедорожниками.

Baja Glider

Desert Drifter

Horizon Roamer

Cadet Leader