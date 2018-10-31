Nissan Patrol установил рекорд Гиннесса по танцам в пустыне‍

Для этого она вывела на площадку 180 внедорожников Nissan Patrol и выстроила их в фигуру. На этом мероприятии присутствовали представители Книги Гиннесса, которые зафиксировали рекорд и вручили участникам соответствующий документ.

Стоит отметить, что легендарный внедорожник Nissan Patrol уже в третий раз стал рекордсменом Книги Гиннесса.

Для установки последнего рекорда на площадке была сделана разметка, по которой двигалось 180 машин.

Протяжённость линии составила 1,5 километра. Фигуру назвали «летящий над арабской пустыней сокол».

