Nissan назвал комплектации нового Nissan X-Trail для России‍

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail будет предлагаться в десяти комплектациях, а в двух из них будет устанавливаться мультимедийная система с сервисами Яндекс.

Российский офис японской компании раскрыл новые подробности про рестайлинговый X-Trail, производство которого недавно стартовало в Петербурге.

Новика в дилерских центрах будет предлагаться с бензиновыми моторами 2,0 и 2,5-литра, отдача которых составит 144 и 171 л.с. соответственно.

Также будет доступен дизельный 1,6-литровый 130-сильный ДВС. В паре с моторами будет работать 6-ступенчатая механика или вариатор XTronic. Привод для популярного кроссовера доступен полный или передний.

Комплектации в рестайлинговом X-Trail будут носить названия: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. При этом те у которых приставка Yandex получат мультимедийный комплекс с установленной системой «Яндекс.Авто».

В ее состав входит браузер, музыка, навигация и другие российские сервисы. О ценах на рестайлинговый японский кроссовер пока не сообщают и их объявят ближе к старту продаж. В дилерских центрах Nissan X-Trail появится в декабре текущего года.