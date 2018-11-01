Очередь на автомобили Aurus растянулась на два года вперед

Новые российские автомобили бренда Aurus оказались настолько востребованным, что заказать их можно только с доставкой на 2021 год.

Как рассказал генеральный директор Sollers Вадим Швецов, заказы на 2019 и 2020 год уже не принимают, а желающие могут оформить предзаказ на российский люксовый автомобиль только с ожиданием как минимум в два года.

Напомним, что автомобили Aurus создавались в рамках проекта «Кортеж», который изначально предусматривал выпуск автомобилей для первых лиц государства.

Однако теперь приобрести новый Aurus может каждый желающий. Ориентировочная минимальная цена одного автомобиля стартует от 10 млн рублей.

Отечественные модели будут продаваться не только в России, но и за границей. Первая европейская премьера седана и лимузина состоится в следующем году в рамках Женевского автосалона.