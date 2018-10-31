29 октября Росстандарт сообщил об отзыве семи тысяч автомобилей, а сегодня в ведомстве опубликовали сообщение, согласно которому Audi отзывает в РФ еще 664 автомобиля из-за возможного возгорания.

В рамках этой отзывной кампании на сервис отправят модели Audi A4, А5 и Audi R8.

Как выяснилось, в 618 автомобилях Audi A4, А5, которые были реализованы на российском рынке в период с 2017 года по настоящее время, оснащенных моторами TFSI 1,2 л. и 1,4 л., есть вероятность разброса моментов затяжки винтов топливной рампы, что со временем приводит к тому, что винты могут ослабнуть.

В рамках отзыва в дилерских центрах проверят винты крепления. Еще в 48 моделях Audi R8 есть вероятность вытекания масла через патрубок вентиляции коробки передач, что может стать причиной возгорания.

Владельцев, автомобили которых попали под отзыв, проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.