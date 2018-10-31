По данным «Автостат», продажи автомобилей Lamborghini на рынке РФ выросли на 52% и составили 44 экземпляра за период январь-сентябрь 2018 года.

За аналогичный период прошлого года россияне приобрели только 29 штук. Самой востребованной моделью бренда в России является Huracan.

В этом году автомобиль разошелся тиражом в количестве 18 штук. Объёмы продаж внедорожника Lamborghini Urus составили 18 единиц и он стал вторым самым продаваемым.

Также дилеры компании в России реализовали 10 экземпляров Aventador. Чаще всего автомобили Lamborghini приобретают жители Москвы и Подмосковья.