Российские аналитики сообщили об объёмах продаж новых автомобилей марки Lamborghini.
Продажи автомобилей Lamborghini на рынке РФ выросли на 52%
31.10.2018 13:25
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По данным «Автостат», продажи автомобилей Lamborghini на рынке РФ выросли на 52% и составили 44 экземпляра за период январь-сентябрь 2018 года.
За аналогичный период прошлого года россияне приобрели только 29 штук. Самой востребованной моделью бренда в России является Huracan.
В этом году автомобиль разошелся тиражом в количестве 18 штук. Объёмы продаж внедорожника Lamborghini Urus составили 18 единиц и он стал вторым самым продаваемым.
Также дилеры компании в России реализовали 10 экземпляров Aventador. Чаще всего автомобили Lamborghini приобретают жители Москвы и Подмосковья.
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