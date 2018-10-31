Названа дата дебюта возрожденного спорткара Toyota Supra

Представители японской компании рассказали о дате дебюта нового спорткара Toyota Supra. Согласно полученной информации, автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу в январе.

Сразу же после презентации возрожденная модель станет доступна для заказа, но цены и комплектации будут объявлены дополнительно.

Как уже сообщалось неоднократно, создается спорткар на платформе, которая легла в основу и BMW Z4 третьего поколения. Эта платформа создавалась совместно с Toyota и BMW. Купе позиционируется как флагманское.

У автомобиля установят 6-цилиндровый двигатель, а компоновка будет переднеприводной. Система привода у купе Toyota Supra будет на заднюю ось.

Предполагается, что шестицилиндровым мотором окажется трехлитровый агрегат, который выдаст 340 л.с. мощности при 500 Нм.

В качестве трансмиссий будет восьмискоростной автомат. Позднее для автомобиля будет создана гибридная версия, а еще появится «заряженный» GRMN вариант.