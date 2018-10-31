В Volkswagen разработали новый компактный пикап

Официальная презентация нового пикапа, которая в модельном ряду окажется ниже Amarok, состоится 6 ноября на мотор-шоу в Сан-Паулу.

Анонсируя новинку немецкая компания опубликовала тизерное изображение. Пикап создаётся для бразильского рынка, но не исключается, что он появится и в других странах.

Предполагается, что в следующем месяце пикап дебютирует в качестве концепта. По предварительным данным он создается на платформе MQB и у него будет полноприводная система.

Больше информации о пикапе не сообщается. Между тем недавно стало известно, Volkswagen к 2021 году выпустит конкурента кроссоверу Jeep Renegade.