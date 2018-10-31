Компания Hispano Suiza вернется на рынок с электрическим спорткаром

Испанский бренд Hispano Suiza скоро вернется на рынок с новой моделью, анонс которой состоялся 30 октября и сопровождался тизерным изображением.

Представители компании заявили о намерении выпускать электромобили, а первая модель с которой марка вернется, будет представлен в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.

Новинкой станет электрический спорткар. К сожалению о модели никаких подробностей неизвестно, также не сообщается и название новой модели.

Напомним, что ранее Hispano Suiza компания выпускала люксовые автомобили, а еще она занималась выпуском авиационных силовых установок и самолетов. Бренд существовал в период с 1904 по 1968 год.