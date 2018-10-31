Новый хэтчбек Hyundai Santro за 347 тысяч рублей вышел на рынок

Несколько дней назад компания Hyundai официально рассекретила новый городской хэтчбек Hyundai Santro, а также сообщила, что на новинку в Индии уже с начала месяца начали принимать заказы.

Сегодня производитель объявил о старте «живых» продаж и рассказал подробности, которые не рассекречивали. Hyundai Santro создавался для индийского рынка, но компания намерена с 2019 года начать его поставки и на рынок Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Создавался хэтчбек на платформе автомобиля Hyundai K1, а эта модель в свою очередь является модернизированным Hyundai Grand i10. Габариты модели следующие: 3610/1645/1560 мм, колесная база – 2400 мм. Около 63% деталей машины созданы из высокопрочных сталей. Моторная гамма представлена 1,1-литровым двигателем, который имеет мощность 69 лошадиных сил.

Будет у Santro и версия с таким же двигателем, но работающим на метане. Мощность такого двигателя будет 59 л.с. Среди трансмиссий предлагается пятискоростная «механика» или роботизированная КП.

На индийском рынке автомобиль предлагается в пяти комплектациях, причем уже в базовом исполнении предлагается система АБС, подушка безопасности для водителя, иммобилайзер, а также замки задних дверей, которые имеют защиту от случайного открывания детьми. Стоимость хэтчбека составляет 389 000 рупий, а это 347 тысяч рублей.