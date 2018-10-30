Новинку удалось фотографировать недалеко от знаменитой трассы Нюрбургринга.
В Сети появились первые фото «горячего» хот-хэтча Ford Focus ST
30.10.2018 23:30
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Специалисты американской компании работают над новой версией Ford Focus ST, которая создается на платформе нового поколения автомобиля.
В то время как ранее сообщалось, что Ford Focus ST будет оснащен только «механикой», теперь инсайдеры уверяют, что в модели будет установлен и восьмискоростной «автомат».
Что касается двигателя, то прежний двухлитровый мотор заменят на 2,3-литровый EcoBoost, который получит отдачу около 300 л.с.
В экстерьере и интерьере «горячего» хот-хэтча Ford Focus ST также произойдут изменения. Презентация автомобиля состоится в начале 2019 года.
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